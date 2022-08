"Schwankt bei mir immer": Sarah Harrison verrät ihr Gewicht

Sarah Harrison (31) macht kein Geheimnis aus ihrem Gewicht! Die Influencerin lässt ihre mehr als drei Millionen Follower fast täglich an ihrem Privatleben teilhaben. Dabei gewährt sie nicht nur Einblicke in den Familienalltag mit ihrem Mann Dominic (31) und ihren zwei Töchtern Mia (4) und Kyla (2), sie versorgt ihre Fans auch regelmäßig mit Updates zu ihrer Fitnessroutine. Doch wie viel wiegt Sarah momentan eigentlich? Das verriet sie jetzt!

Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram sprach die YouTuberin nun ganz offen darüber, wie viel sie aktuell auf die Waage bringt. "Ich habe immer ein Gewicht von 62-65 Kilogramm. Das schwankt bei mir immer", gab die 31-Jährige preis. Abgenommen habe sie in den vergangenen Monaten aber nicht. "Ich habe nur schon lange keinen Sport mehr gemacht", gab Sarah ehrlich zu.

Zusätzlich appellierte die gebürtige Günzburgerin in dem Q&A an ihre Fangemeinde, sich von der Zahl auf der Waage nicht allzu sehr beeinflussen zu lassen. "Man achtet immer auf diese blöden Zahlen, obwohl sie nichts aussagen", erklärte der ehemalige The Biggest Loser-Coach abschließend seine Haltung.

Instagram / Ced5ba_Nylg Dominic und Sarah Harrison in Dubai

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, YouTuberin

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, YouTube-Star

