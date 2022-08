"Gilmore Girls"-Dreh war für Scott Patterson verstörend!

Scott Patterson (63) rechnet mit Gilmore Girls ab! Der Schauspieler hatte in der Serie von Beginn an den Luke Danes verkörpert. Die spannende Liebesgeschichte seines Charakters mit der Hauptfigur Lorelai (Lauren Graham, 55) fesselte die Zuschauer über sieben Staffeln hinweg. Doch viele Jahre nach dem Ende der Show packt der US-Amerikaner jetzt über seine Zeit in der Sendung aus – und findet keine positiven Worte!

In seinem Podcast "I Am All In with Scott Patterson" erinnerte sich der Hottie an die Dreharbeiten zurück. Dass seine Figur stets als "Objekt der Begierde" dargestellt wurde, habe ihm persönlich nicht gefallen: "Es ist verstörend und ekelhaft!" In einer Episode sei es speziell um Lukes Po gegangen – für Scott ein unangenehmer Tag am Set, wie er schilderte: "Es war die verstörendste Zeit, die ich je am Set verbracht habe. Ich wollte einfach nur, dass dieser Tag vorbeigeht."

Doch warum hielt Scott so viele Jahre mit seiner Meinung hinterm Berg? "Ich habe nie etwas gesagt, deshalb war ich wütend auf mich. Aber ich hatte nun mal diesen Job und wollte nicht, dass es so hohe Wellen schlägt", gab er an. Scott führte weiter aus, er habe damals seine Karriere als Schauspieler hinterfragt.

Getty Images Der "Gilmore Girls"-Cast

Saeed Adyani/Netflix Lauren Graham und Scott Patterson in "Gilmore Girls: Ein neues Jahr"

Getty Images Scott Patterson in Los Angeles, November 2016

