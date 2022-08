Nicht der Vater? Pietro Lombardi reagiert auf das Gerücht!

Pietro Lombardi (30) und seine Laura Maria Rypa (26) erwarten im Moment zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs! Der DSDS-Sieger aus dem Jahr 2011 wird nach seinem Sohn Alessio also bald zum zweiten Mal Papa. Allerdings vermuten einige Fans im Netz, dass er womöglich gar nicht der Vater des ungeborenen Kindes ist. Seine Freundin Laura soll während der On-off-Beziehung nämlich auch immer wieder was mit Jonathan Steinig (26) gehabt haben. Aber was ist an diesen Baby-Theorien tatsächlich dran? Jetzt äußerte sich Pietro erstmals persönlich dazu...

Für Pietro sind diese Theorien totaler Quatsch! Gegenüber RTL sprach der Musiker jetzt total offen über die Schwangerschaft – und äußerte sich auch zu den Gerüchten. "Ich muss echt manchmal drüber lachen", betonte der Sänger und erklärte: "Viele denken ja, dass wir erst wieder zusammengekommen sind, als es öffentlich wurde. Es ist schon viel, viel früher gewesen. Ich rede da von über einem halben Jahr."

Auch wenn sich Pietro seiner Vaterschaft sicher ist – für Jona ist die Sache offenbar noch nicht vom Tisch! Der Ex von Laura hat sich vor wenigen Tagen in seiner Instagram-Story zu den Vermutungen der Fans zu Wort gemeldet. "An alle Hobby-Detektive da draußen: Ich kann selber rechnen, danke", hat der Influencer angedeutet.

Instagram / jonasteinig Jona Steinig, Ex-Bachelorette-Boy

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit Laura Maria Rypa, Oktober 2020

ActionPress Pietro Lombardi, Musiker

