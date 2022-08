Evelyn Burdecki verrät: Sie hat Komplexe wegen ihren Brüsten

Evelyn Burdecki (33) geht offen mit all ihren Makeln und Unsicherheiten um. Auch wenn die Blondine sonst so frech und selbstbewusst wirkt, ist sie dennoch mit einigen Stellen ihres Körpers unzufrieden. Wie sie jetzt in einem Interview zu ihrer neuen Kuppelshow Topf sucht Burdecki verriet, gibt es einen Part ihres Körpers, der immer bedeckt bleiben muss. Denn Evelyn will nicht, dass jemand ihre nackten Brüste sieht!

Wie der Realitystar gegenüber Bild gestand, bekomme ein Mann ihre nackten Brüste nicht so schnell zu sehen – diese würde sie immer geschickt verstecken. Früher sei das noch schwieriger für sie gewesen, sich auszuziehen. Auch wenn sie heute selbstbewusster sei als damals, habe sie zwecks ihrer Brüste immer noch Komplexe. "Die sind halt echt groß. Da sitzt nicht immer alles so wie bei einem gemachten Silikon-Mops", erklärte Evelyn. "Gut verpackt mag ich sie aber sehr, wie man weiß", fügte sie hinzu.

Auch mit ihrem Po scheint die 33-Jährige nicht ganz im Reinen zu sein. Nachdem sie bei einem Date ihrer Kuppelshow einen Badeanzug getragen hatte, verriet sie nun: "Ich hatte echt noch nie ein Date im Badeanzug! Ich habe ja einen etwas breiteren Popo und wenn ich vor den beiden Jungs die Treppe hochlaufe, will ich eigentlich nicht, dass die beiden dann schon alles von mir sehen!"

Getty Images Evelyn Burdecki beim Deutschen Fernsehpreis in Köln, 2021

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit

SAT.1/Stephan Pick Evelyn Burdecki bei "Topf sucht Burdecki"

