"Topf sucht Burdecki": Evelyn bricht erste Männerherzen!

Evelyn Burdecki (33) hat eine Entscheidung getroffen! Das Reality-Sternchen sucht derzeit jeden Sonntagabend in ihrer eigenen Datingshow Topf sucht Burdecki nach der großen Liebe. Dabei ist das nicht ihr erster Versuch, sich im Fernsehen zu verlieben. Die Blondine trat bereits als Kandidatin bei Der Bachelor und Bachelor in Paradise an. Auch in der dritten Folge ihrer Show lernte Evelyn wieder neue Männer kennen – und musste die ersten nach Hause schicken.

Bei einem Date auf dem Bauernhof durfte Evelyn ihre Kandidaten Pavel und Sven genauer in Augenschein nehmen. Während Sven neu dazustieß, ist Pavel bereits seit Folge eins im Rennen. Doch auch wenn die drei beim Ausmisten offenbar ihren Spaß hatten und Pavel sogar den Körperkontakt zu seiner Angebeteten suchte, entschied sich Evelyn schließlich gegen ihn. "So gerne ich dich mag, ich glaube, wir sind einfach zu unterschiedlich. Ich glaube, es wird schwierig, dass wir beide zueinanderfinden", gestand sie dem sichtlich enttäuschten Pavel, der dann sogar ein paar Tränen verdrückte. Neben dem Dresdner schickte Evelyn auch André nach Hause, der seinen Korb mit Fassung trug.

Zuvor durfte Evelyn in der Show noch mit den Kandidaten Ulrich und David in den Escape Room. In dem dunkeln Raum kam es dann auch zu leichtem Körperkontakt. "Dann spürte ich etwas an meinem Po. Es war ein Mann. Ich weiß nicht, welcher es war", stellte die 33-Jährige fest.

SAT.1/Julia Feldhagen Evelyn Burdecki in ihrer Show "Topf sucht Burdecki"

Topf sucht Burdecki, Sat.1 Evelyn Burdecki und Kandidat Pawel bei "Topf sucht Burdecki"

SAT.1 / Stephan Pick Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit

