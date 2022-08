Fans geschockt: Was ist mit Maria Shrivers Gesicht passiert?

Maria Shriver (66) ist kaum wiederzuerkennen! In ihrem Privatleben hat die Journalistin schon einiges erleben müssen. 1986 heiratete sie Arnold Schwarzenegger (75) und hat mit dem Schauspieler vier gemeinsame Kinder. 25 Jahre später reichte die Autorin allerdings die Scheidung ein, weil Arnie sie mit der Haushaltshilfe betrogen und sogar einen unehelichen Sohn hat. Inzwischen ist die Scheidung durch und das Ex-Paar scheint sich gut zu verstehen. Doch neue Aufnahmen von Maria ließen ihre Fans nun aufschrecken...

Neue Paparazzibilder zeigen die 66-Jährige ohne Make-up und in legeren Klamotten in Los Angeles. Doch die Ex-Frau des "Terminator"-Stars sieht deutlich verändert aus, was unter Twitter-Usern direkt eine Diskussion anheizte. "Was hat Maria Shriver mit ihrem Gesicht gemacht? Horror!", schrieb ein entsetzter User. Ein weiterer Nutzer fragte sich schlicht: "Warum?" Ein anderer spekulierte sogar, ob die Bilder echt sind oder gar jemand mit Photoshop am Werk gewesen ist.

Ganz im Gegensatz zu dem vernichtenden Urteil im Netz fand ihr Schwiegersohn Chris Pratt (43) vor einigen Wochen noch liebe Worte für die vierfache Mutter. "Maria ist wie eine lebende Heilige, das glaube ich wirklich. Sie ist fantastisch und sie ist so engagiert und aufmerksam und fürsorglich", schwärmte der Schauspieler in der Today-Show.

Anzeige

Getty Images Maria Shriver und Arnold Schwarzenegger

Anzeige

Getty Images Maria Shriver, 2019

Anzeige

Instagram / katherineschwarzenegger Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de