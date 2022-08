Großer Pferdefan: Lena Gerckes Tochter Zoe liebt Reiten!

Lena Gerckes (34) Tochter hat ihr Lieblingshobby schon gefunden! Die kleine Zoe ist inzwischen zwei Jahre alt und der ganze Stolz des Models und seines Freundes Dustin Schöne (37). Bald wird sie auch große Schwester sein: Ihre Mama erwartet aktuell voller Vorfreude schon ihr zweites Baby. Eine aufregende Zeit, die aber auch schwierig für ihre Erstgeborene ist, weil sie Lena jetzt bald teilen muss. Aber beim Reiten vergisst Zoe alles um sich herum!

"Ihre allerliebste Beschäftigung" schrieb Lena in ihrer Instagram-Story zu einem süßen Bild ihrer Tochter. Darauf sieht man Zoe von hinten auf einem kleinen Pony sitzen, ihre markanten blonden Locken blitzen unter ihrem Reithelm hervor. Die Tiere wirken offenbar eine ganz bestimmte Magie auf die Kleine aus: "Sie ist so glücklich und ruhig, wenn sie ein Pferd reitet, es ist unglaublich", staunte die GNTM-Gewinnerin der ersten Staffel weiter.

Doch Reiten ist nicht Zoes einziges Hobby – auch musikalisch ist sie schon sehr interessiert! Lena teilte ein Video, in dem ihre Tochter an einem winzigen weißen Klavier sitzt und schon morgens in der Früh leidenschaftlich darauf klimpert. Etwas zu früh sogar für ihre Mama: "Morgens um 07.30 Uhr", schrieb sie mit einem Lachsmiley zu dem Clip.

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke während ihrer Schwangerschaft im August 2022

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke via Instagram-Story

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de