Pete Davidson will nach der Trennung wieder glücklich sein

Pete Davidson (28) will nach vorne schauen. Der Comedian war die letzten neun Monate mit Kim Kardashian (41) in einer Beziehung – doch nun ist alles schon vorbei. Der Grund dafür seien unterschiedliche Zukunftsvorstellungen und ein zu straffer Zeitplan auf beiden Seiten gewesen. Davon lässt sich der Saturday Night Live-Moderator allerdings nicht unterkriegen! Pete möchte jetzt wieder richtig glücklich werden.

Ein Insider offenbarte gegenüber Us Weekly, dass der 28-Jährige zurzeit viel mit sich beschäftigt sei. "Pete konzentriert sich im Moment auf sich selbst und seine Karriere und versucht, glücklich zu werden", verriet die Quelle. Gerade im Berufsleben soll es nun bergauf gehen: "Er hat eine große Karriere vor sich und hat nach SNL noch eine Menge Eisen im Feuer!"

Zuletzt drehte er sogar einen Film in Australien. In diese Richtung würde Pete auch gerne weitergehen: "Pete möchte seine Stand-up-Comedy-Routine fortsetzen und sich mit neuen Schauspielrollen herausfordern. Er hat die Erfahrung in Australien sehr genossen", bestätigte der Insider gegenüber dem Blatt.

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson im Mai 2022

MEGA Pete Davidson, Comedian

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im Juni 2022

