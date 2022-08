Trotz erneuter Anklage: Nick Kyrgios feiert die Probleme weg

Nick Kyrgios (27) lenkt sich fleißig ab! Der Tennisspieler ist außer für seine Erfolge auf dem Platz vor allem für seine Ausraster bekannt: Nachdem er zum Beispiel eine Zuschauerin anspuckt hatte, drückten ihm die Wimbledon-Verantwortlichen schon eine saftige Geldstrafe auf. Und auch aktuell hat er wieder eine Klage am Hals: Ein anderer Fan hat ihn verklagt, weil er auf dem Turnier von dem Sportler angepöbelt worden sein soll. Das hält Nick aber nicht davon ab, feiern zu gehen.

Auf Bildern, die nur einen Tag nach Bekanntgabe der Anklage entstanden sind, sieht man ihn nämlich mit seiner Freundin Costeen Hatzi auf einer Party in New York. Während die Bloggerin sich für ein seidenes knöchellanges Kleid in Schwarz mit passendem Blazer und Sneakern entschied, wählte ihr Liebster ganz leger eine schwarze Hose zu schwarzem Kapuzenpulli. Vielleicht geht die Klage aber doch nicht spurlos an dem Tennisstar vorbei: im Gegensatz zu seiner Freundin wirkte Nick gar nicht glücklich.

Nick und Costeen sind seit rund neun Monaten zusammen und planen auch schon Hochzeit und Kinder zusammen. Zuvor ging der Sportler mit Chiara Passari durchs Leben – doch das Paar trennte sich in einem heftigen Streit. Deswegen äußerte die Influencerin schwere Gewaltvorwürfe gegen ihren Ex und zeigte ihn an.

Eric Kowalsky / MEGA Nick Kyrgios im August 2022

Getty Images Nick Kyrgios, Tennisstar

Instagram / k1ngkyrg1os Nick Kyrgios und Chiara Passari

