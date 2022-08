Nächster Skandal: Fan verklagt Tennisstar Nick Kyrgios!

Nick Kyrgios (27) ist nicht nur für sein Können auf dem Tennisplatz bekannt! Der Sportler hatte in den vergangenen Jahren immer wieder für kleinere und größere Skandale gesorgt. Ob Nacktfotos, zertrümmerte Schläger oder Gepöbel gegen die Schiedsrichter – der Australier stand immer wieder in den Schlagzeilen. Doch nun muss er sich für sein temperamentvolles Verhalten verantworten: Eine Wimbledon-Zuschauerin verklagt Nick wegen Verleumdung!

Wie TMZ berichtet, reichte Anna Palus jetzt eine Klage gegen den Tennisstar ein. Die Klägerin war im Juli beim Wimbledon-Endspiel vor Ort gewesen – und dort offenbar von Nick bepöbelt worden. "Sie ist diejenige, die aussieht, als hätte sie 700 Drinks gehabt", soll der 27-Jährige geschimpft haben, weil Palus ihn angeblich mit ihrem Verhalten auf dem Zuschauerrang abgelenkt habe. Die Beleidigung vor laufenden Kameras will die Juristin nicht auf sich sitzen lassen: "Die falsche Behauptung von Herrn Kyrgios wurde an Millionen von Menschen auf der ganzen Welt ausgestrahlt", heißt es in den Dokumenten. Gefordert wird ein Schadensersatz, den die Klägerin spenden will.

Während des Turniers in Wimbledon fiel Nick nicht erst beim Endspiel negativ auf: Schon in der zweiten Runde kam es zu einem kurzen Ausraster des Skandal-Sportlers – er spuckte in Richtung eines Fans, der sich angeblich respektlos verhalten habe. Auch gegen die Schieds- und Linienrichter pöbelte er mehrfach.

Getty Images Nick Kyrgios vor dem Training für das Wimbledon-Turnier

Getty Images Nick Kyrgios in Kanada, August 2022

Getty Images Nick Kyrgios, Tennisprofi

