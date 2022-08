Unangenehm: Elevator-Boys-Star Bene hatte was mit Jacobs Ex!

Die Elevator Boys haben sich mit ihren Fahrstuhl-Clips einen großen Namen in den sozialen Medien gemacht – und sind dabei zu besten Freunden geworden! Die TikTok-Stars rund um Tim Schaecker (23), Luis Freitag, Jacob Rott, Bene Schulz und Julien Brown arbeiten inzwischen nicht mehr nur gemeinsam an ihrer steilen Netz-Karriere – die Truppe wohnt sogar mittlerweile zusammen und ist auch privat unzertrennlich. Doch sorgte ein Vorfall in der Vergangenheit etwa für Ärger zwischen den Kumpels? Bene hatte nämlich mal was mit Jacobs Ex-Freundin!

Im Rahmen des Internetformats "World Wide Wohnzimmer" spielten die TikTok-Stars das Spiel "Ich habe noch nie" – und dabei kam eine ziemlich unangenehme Geschichte rund um Bene und Jacob ans Licht. "Um das Ganze kurz zu halten, ich kannte seine Ex", deutete Bene während des Games an. Allerdings seien die beiden zu diesem Zeitpunkt noch nicht befreundet gewesen. "Wir kannten uns noch nicht. Ich bin raus, ich habe nichts Schlimmes gemacht", stellte er klar.

Und wie sieht Jacob das Ganze – nimmt er Bene den Flirt mit seiner Ex-Freundin rückblickend übel? Offenbar überhaupt nicht, der Influencer reagierte nämlich auch in dem Interview total humorvoll auf die Geschichte. "Ich war froh, dass das jetzt an ihm klebt", scherzte der Hottie.

Instagram / bene.sz Bene Schulz, TikTok-Star

Instagram / elevatormansion Die Elevator Boys in Berlin, 2021

Instagram / jacobrott Jacob Rott im August 2022

