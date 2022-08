Undschuldslamm? Lucas Cordalis war nie betrunken oder high!

Lucas Cordalis (55) hat wohl nie über die Stränge geschlagen! Der Musiker lernte Daniela Katzenberger (35) 2014 kennen. Die beiden verliebten sich offenbar Hals über Kopf ineinander, denn bereits ein Jahr später kam ihre Tochter Sophia Cordalis (7) zur Welt. 2016 folgte dann die Trauung der beiden. Über ihr Eheleben sprechen die beiden offen, auch einige Details aus ihrem Privatleben geben sie gerne mal preis. So verriet Lucas nun, dass er noch nie betrunken war oder Gras geraucht hat!

In ihrem Podcast Katze und Cordalis kamen die Goodbye Deutschland-Bekanntheit und der Schlagersänger auf das Thema Rauschgift zu sprechen. So wollte die Blondine von ihrem Mann wissen, ob er denn schon einmal Drogen eingenommen habe. "Nein, ich habe nicht mal an einem Joint gezogen, stell dir das vor", plauderte der 55-Jährige aus und merkte an: "Also ich bin nicht so, dass ich das verteufle oder das schrecklich finde […]. Im Rahmen des Legalen finde ich das alles okay, aber für mich selbst niemals." Er sei auch noch nie betrunken gewesen, denn er wolle einfach so gesund wie nur möglich leben.

Der Sänger verriet auch den Grund, weshalb er in seiner Jugend auch nie mit Alkohol, Cannabis oder anderem in Berührung kam. "In dem Alter war ich jedes Wochenende im Ski-Wettkampf, da war gar nichts möglich. Ich durfte ja nicht mal in die Disco", erklärte er seiner Frau. Daniela musste daraufhin lachen, denn sie selbst sei nicht so konsequent wie ihr Mann und habe schon mal etwas tiefer ins Glas geguckt.

Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Getty Images Lucas Cordalis im Juli 2022

Getty Images Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bei der McDonald's Charity Gala

