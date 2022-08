Nach schweren Vorwürfen: So reagiert Britney Spears' Mutter

Britney Spears (40) hat sich jahrelang im Stich gelassen gefühlt. Der Popstar hat wohl jahrelang unter der Vormundschaft seines Vaters Jamie Spears (70) gelitten. Erst vor einem Jahr konnte sich die Sängerin davon befreien und genießt seitdem ihre Freiheit. Zuletzt teilte sie dennoch einen Audioclip, in dem sie das Verhalten ihrer Eltern scharf kritisierte. Im Netz reagierte jetzt auch Britneys Mutter Lynne Spears auf die Vorwürfe – und versicherte ihr, sie immer unterstützt zu haben!

In dem mittlerweile gelöschten Clip gab Britney an, dass sie fast wütender auf ihre Mutter sei als auf ihren Vater. Denn Lynne sei nie für sie eingestanden, weder vor aggressiven Reportern noch gegenüber Jamie. Auf Instagram sendete Lynne ihrer Tochter daraufhin eine emotionale Botschaft, in der sie ihr ihren Support versicherte: "Britney, ich habe immer versucht, dich und deine Träume zu unterstützen! Ich habe mein Bestes getan, um dir bei deinen Problemen zu helfen! Ich habe mich nie von dir abgewandt und werde es auch nie tun!"

Britney hat bisher noch nicht auf das Statement geantwortet. Doch Lynne bot ihrer Tochter in dem Statement auch an, in einen direkten Dialog mit ihr zu treten. "Ich liebe dich sehr, aber dieses Gespräch sollten nur wir beide führen", schrieb sie.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Lynne Spears, Mutter von Britney Spears

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de