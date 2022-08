Verschmust im Bett: Was geht zwischen Dr.Sindsen und Sanja?

Sind sie das neue Trash-TV-Pärchen? In Eric Sindermanns (34) Liebesleben scheint es drunter und drüber zu gehen. Bei der Show Das Sommerhaus der Stars, die am 7. September beginnt, wird der Designer noch mit seiner Ex Katharina Hambuechen zu sehen sein. Doch die beiden sind längst nicht mehr zusammen. Daraufhin behauptete die Bloggerin Jennestina Schultze, dass sie mit ihm zusammen sei. Jetzt turtelte Eric aber mit Sanja Alena rum!

Die Bachelor in Paradise-Bekanntheit teilte auf ihrem Instagram-Profil mehrere Schnappschüsse mit dem Ex-Promi Big Brother-Kandidaten. So kuschelte Sanja mit Eric im Bett oder ließ sich von ihm einen Schmatzer auf die Wange drücken. Dazu schrieb sie mit einem Herz-Emoji: "So ein schönes Wochenende gewesen." Bei diesem Anblick könnte man meinen, da würde was gehen!

Aber nicht nur diese Bilder, sondern auch eine andere Videosequenz der Blondine lässt vermuten, dass die beiden anbändeln. "Romantik am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen", schrieb Sanja zu einem Clip, in dem sie eine Blume hält. Ist die etwa von Eric?

Instagram / jennestinamor Eric Sindermann und Jennestina, Juli 2022

Instagram / sanja_alena Sanja Alena und Eric Sindermann, August 2022

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Designer

