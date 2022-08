"Belastend": Steht Eric Sindermann nicht zu seiner Neuen?

Ärger im Paradies? In den vergangenen Tagen machten Gerüchte die Runde, dass Eric Sindermann (34) eine neue Frau an seiner Seite hat. Dabei soll es sich um die Bloggerin Jennestina handeln. Der Ex on the Beach-Star wurde sogar heimlich beim Knutschen mit der Beauty erwischt! Allerdings stellte Eric anschließend klar, dass er keine neue Freundin hat. Nun äußert sich auch seine angebliche neue Flamme zu den Gerüchten.

In ihrer Instagram-Story machte Jennestina ihrem Ärger Luft. "Wie einige mitbekommen haben, steht Eric nicht zu mir und ihm. Er ist wirklich ein herzensguter Mensch und ich habe ihn megakrass gerne, aber er hat auch seine Gründe, warum er das eventuell nicht tut", erklärte sie ihren Followern. Sie gab aber auch ein Statement zu dem aktuellen Beziehungsstatus: "Dennoch kann ich euch sagen, die Spekulationen stimmen und das ist einfach sehr belastend für mich", erläuterte sie die aktuelle Situation.

Ein möglicher Grund für das Verleumden von Erics Seite aus könnte seine Teilnahme am noch nicht ausgestrahlten Reality-Format Das Sommerhaus der Stars sein. Dort ist der Berliner gemeinsam mit seiner vermeintlichen Ex-Freundin Katharina Hambuechen zu sehen. Auch hier sind Gerüchte laut geworden, dass ihre Liebe die Show nicht überstanden hat.

Anzeige

Instagram / jennestinamor Jennestina und Eric Sindermann, Influencer

Anzeige

Instagram / jennestinamor Jennestina, Influencerin

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de