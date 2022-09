Diese Schwangerschaftsgelüste hat "Bauer sucht Frau"-Denise

Denise Munding gibt den Fans ein kleines Schwangerschaftsupdate. Im vergangenen Juli hatte die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin verraten, dass ihr Freund Nils Dwortzak und sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seitdem hält die Landwirtin ihre Fans auch stets über die Entwicklung ihrer kleinen Tochter auf dem Laufenden. Jetzt verriet Denise, wonach sie sich während einer Heißhungerattacke am meisten sehnt.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die werdende Mama an ihre Community und begann von ihren bisherigen Schwangerschaftsgelüsten zu berichten. Augenscheinlich sehnt sich Denise besonders nach etwas Süßem, denn die 32-Jährige erzählte, dass sie aktuell total gerne Marmeladen-Toast esse. "Gerade kann mein Löffel auch eigentlich im Kakao stehen", scherzte die Schwangere im Anschluss. "Das ist wirklich ganz schlimm! Bei meinem ersten Kind, da konnte ich tatsächlich nicht viel essen. Ich war total geruchsempfindlich", fuhr die Bäuerin fort. Doch auch während ihrer ersten Schwangerschaft habe sie einige Gelüste gehabt: "Da habe ich am Tag dann so zwei Tafeln Alpenmilch-Schokolade gegessen – das war natürlich ein bisschen krass".

Auch ein kleines Gewichtsupdate gab Denise ihren Followern. "Also gerade bin ich bei 70 Kilo und habe normalerweise im Sommer immer so zwischen 56 und 58 Kilo gewogen", berichtete sie. Vor der Geburt ihres ersten Sohnes habe sie wiederum 68 Kilo auf die Waage gebracht.

Instagram / denise_munding31 Nils Dwortzak und Denise Munding im Mai 2021 in Bergkirchen

Instagram / denise_munding Denise Munding, Juli 2022

Instagram / denise_munding Nils Dwortzak und Denise Munding, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

