Nach "Ex on the Beach"-Exit: Lorik und Denise sind ein Paar!

Denise Hersing (26) und Lorik Bunjaku (26) haben endlich zusammengefunden! Bei Ex on the Beach traf Lorik wieder auf seinen Bachelor in Paradise-Flirt. Die Blondine kam in die Show, um die Sache mit dem Ex-Bachelorette-Boy endlich endgültig zu klären. Tatsächlich sprühten in dem Format direkt wieder die Funken und sie verließen gemeinsam die Show. Nach der Ausstrahlung gaben Lorik und Denise nun ein Update: Sie sind nach wie vor total happy miteinander!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de