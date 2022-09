Rapper 6ix9ine von Freundin geschlagen: Sie wurde verhaftet!

Das bleibt wohl nicht unbestraft! Der Rapper Tekashi 6ix9ine (26) und seine Freundin Rachel Wattley sind seit drei Jahren ein Paar. Doch die beiden verbindet vielmehr als nur ihre Liebe zueinander: Die zwei haben eine gemeinsame Tochter. Trotz ihrer kleinen Familie läuft aber offenbar nicht immer alles rund bei den Eltern: Rachel schlug in der Öffentlichkeit auf 6ix9ine ein, weshalb sie verhaftet wurde!

In einem Nachtclub in Miami ist Rachel laut Fox News auf Daniel Hernandez – wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt– losgegangen. Am vergangenen Montag habe sie ihn an seiner Kette gepackt und mehrmals in sein Gesicht geschlagen. Deshalb musste das Personal einschreiten und sie aus dem Etablissement werfen. Draußen ging der Streit der beiden allerdings weiter, weshalb ein Polizist auf sie aufmerksam wurde. Nachdem der Musiker von dem Gewaltausbruch seiner Freundin berichtet hatte, wurde sie verhaftet. Danach zeigte sich der "Kika"-Interpret allerdings nicht mehr so kooperativ gegenüber den Beamten.

Rachel war wenige Stunden nach der Festnahme wieder auf freiem Fuß, denn für sie wurde eine Kaution in Höhe von 1.500 Euro bezahlt. Allerdings muss sie sich am 19. September vor Gericht verantworten, da gegen sie eine Anklage erhoben wurde. 6ix9ine beteuerte jedoch gegenüber TMZ, dass er keine Anzeige erstattet habe, sondern versucht habe, seine Liebste aus der Zelle zu holen.

Anzeige

Instagram / __ohsoyoujade Rachel Wattley, Freundin von 6ix9ine

Anzeige

Getty Images 6ix9ine im August 2021 in Miami

Anzeige

Instagram / __ohsoyoujade Rachel Wattley, Freundin von 6ix9ine

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de