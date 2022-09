Baby schon da? Verdächtige Ruhe auf Angelina Panneks Account

Ist Angelina Pannek (30) etwas schon Zweifach-Mama? Im März verkündeten die einstige Bachelor-Kandidatin und ihr Mann Sebastian Pannek (36), dass sie ihr zweites Baby erwarten. Nach ihrem Sohn, der im Juni 2020 geboren wurde, dürfen sich die beiden dieses Mal auf eine Tochter freuen. In der Schwangerschaft bleibt die Beauty von Wehwehchen weitestgehend verschont und auch auf die Geburt bereitete sie sich nicht lange vor. Hat Angelina ihren Nachwuchs inzwischen sogar schon zur Welt gebracht? Auf ihrem Account herrscht verdächtige Funkstille!

Auf dem Instagram-Profil der 30-Jährigen gibt es derzeit kaum etwas zu sehen. Seit über einer Woche ist die ehemalige Rosenanwärterin jetzt schon offline. Auch bei ihrem Gatten ist Ruhe eingekehrt. Das ist auch ihren Followern aufgefallen. "Was ist denn hier los auf dem Kanal, so lange Funkstille?", wunderte sich ein Fan in der Kommentarspalte von Angelinas neuestem Beitrag. Ein anderer ist sich sicher, dass Familienzuwachs der Grund ist und schrieb: "Ich glaube, hier ist ein Baby zur Welt gekommen!"

Bei ihrer ersten Schwangerschaft lief es schon ganz ähnlich ab. Eine Woche lang hatten sich Sebastian und Angelina nicht in den sozialen Medien gemeldet, ehe sie die Geburt verkündeten. Die ständigen Spekulationen waren der Berlinerin aber schon im Vorfeld auf die Nerven gegangen. "Ich dachte, es würde mir erspart bleiben, wenn ich nicht sage, in welcher Schwangerschaftswoche ich bin", hatte sie sich damals echauffiert.

Angelina und Sebastian Pannek im August 2022

Angelina Pannek, Influencerin

Angelina Pannek im März 2022

