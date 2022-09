Das waren Daniel Aminatis letzte Worte an Schwester (†)

Anfang August hatte der beliebte Moderator Daniel Aminati (48) publik gemacht, dass er einen schweren Schicksalsschlag verkraften muss: Seine geliebte Schwester Deborah ist in der Nacht zum 3. August im Alter von nur 46 Jahren in Westafrika verstorben. Daniel erklärte bereits, dass der Grund ihr jahrelanger exzessiver Alkoholkonsum war. Jetzt gewährte das TV-Gesicht weitere Einblicke: Daniel hat einen Tag vor ihrem Tod noch mit Deborah gesprochen...

Im "VIPstagram"-Talk rief sich Daniel jetzt den letzten Kontakt zu seiner Schwester in Erinnerung. "Ich hatte einen Tag vor ihrem Tod noch ein ganz schönes Gespräch mit ihr gehabt", betonte er und fügte hinzu: "Wir hatten an dem Montagabend gesprochen und sie hat mir von ihrer Schwangerschaft erzählt und wie das so gewesen ist." Die Unterhaltung sei für den Moderator sehr rührend gewesen. Zudem berichtete er: "Meine letzte WhatsApp-Nachricht an sie war: 'Debie, das war so ein schönes Gespräch, es ist so schön, wenn du klar bist.' Das waren meine letzten Worte an meine Schwester."

In der Zeit vor Deborahs Tod habe es hingegen wenige so rührende Gespräche zwischen den Geschwistern gegeben. "Ich hatte in den Monaten zuvor nicht mehr so häufig die Gelegenheit, mit ihr in einem klaren Zustand zu sprechen. Sie war immer benebelt", erinnerte sich Daniel.

