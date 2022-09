"Traum": Jennifer Lopez erzählt erstmals von ihrer Hochzeit!

Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) schweben auf Wolke sieben! Die Musikerin und der Schauspieler haben sich am 20. August im Rahmen einer großen Zeremonie im US-Bundesstaat Georgia erneut das Jawort gegeben. Bislang schwieg die "Marry Me"-Interpretin über die Hochzeit – doch jetzt gewährte sie ihren Fans endlich einen Einblick in die romantische Feier. "Wie der beste Traum, aus dem man niemals erwachen möchte", beschrieb J.Lo den großen Tag jetzt in ihrem Newsletter "On the JLo".

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de