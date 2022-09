Camila zieht nach Leonardo-DiCaprio-Trennung in neue Wohnung

Camila Morrone (25) will anscheinend so schnell wie möglich das Leben mit Leonardo DiCaprio (47) hinter sich lassen. Fünf Jahre waren das Model und der Schauspieler ein Paar. Doch vor einigen Tagen machten Gerüchte die Runde, dass das Traumpaar sich getrennt hat. Zwar sollen der Titanic-Darsteller und die Beauty im Guten auseinandergegangen sein, Camila scheint es dennoch eilig zu haben, ein eigenes Leben zu beginnen.

Das Model wurde gesehen, wie es nach der Trennung von dem 47-Jährigen in ein neues Apartment im schicken Malibu einzog. Camila trug ein tief ausgeschnittenes weißes Tank-Top, eine Mom-Jeans und verdeckte ihr Gesicht mit einer Cap und einer Sonnenbrille. Auf den Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, sah die Beauty bedrückt aus, als Freunde ihr am Einzugstag halfen.

Leo hingegen scheint sein neugewonnenes Singleleben in vollen Zügen zu genießen. Am Dienstagabend wurde er in einem exklusiven New Yorker Nachtklub gesichtet. Der "Wolf of Wall Street"-Star feierte Berichten zufolge mit einer Gruppe von Models im Alter von 21 und 23 Jahren. Zudem soll er auch schon wieder eine neue Schönheit daten: die gebürtige Ukrainerin Maria Beregova.

Getty Images Camila Morrone, Model

MEGA Leonardo DiCaprio und Camila Morrone, August 2019

Instagram / maria.beregova Maria Beregova, Model

