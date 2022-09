Genau wie Brett: Jason Oppenheim datet deutsche Influencerin

Jason (45) und Brett Oppenheim (45) scheinen die deutschen Frauen besonders schön zu finden. Im Juli kamen erste Gerüchte auf, dass der Ex-Freund von Tina Louise frisch verliebt sein könnte – und tatsächlich: Aktuell lernt der Selling Sunset-Darsteller die deutsche Influencerin Sam Abdul (32) näher kennen. Auch sein Zwillingsbruder scheint wieder auf Wolke sieben zu schweben, doch er hat bereits Nägel mit Köpfen gemacht. Seit wenigen Monaten ist Jason mit der Deutschen Marie-Lou Nürk in einer festen Beziehung.

Wie dem Instagram-Account des Models zu entnehmen ist, lebt es aktuell in Paris – ursprünglich soll Marie-Lou jedoch aus Süddeutschland kommen. Jason und sie führen im Moment also noch eine Fernbeziehung, was laut eines Insiders für das Paar jedoch kein Problem sei. So erzählte die Quelle gegenüber Us Weekly, dass sich die beiden Turteltauben abwechselnd in ihrer Heimat besuchen würden. Außerdem verriet der Bekannte der Influencerin, dass sie an einer renommierten deutschen Universität Wirtschaftswissenschaften studiert habe und im Moment als Business- und Markenberaterin arbeite. Bald könnte sie jedoch auch bei "Selling Sunset" an der Seite ihres Liebsten zu sehen sein.

Die Beziehung zu der Blondine hat der Immobilienmakler erst vor wenigen Wochen offiziell gemacht. Bei der Premiere zu dem Netflix-Actionfilm "Day Shift" sind Jason und Marie-Lou gemeinsam über den roten Teppich gelaufen und haben verliebt für die Fotografen posiert. Erste Spekulationen über eine Beziehung zwischen den beiden hatte es im Juli gegeben, als der 45-Jährige und seine neue Flamme knutschend in Mykonos gesehen worden waren.

Instagram / marielounurk Marie-Lou Nürk und Jason Oppenheim im Juli 2022

Instagram / marielounurk Marie-Lou Nürk, Influencerin

Agency/MEGA Marie-Lou Nürk und Jason Oppenheim im August 2022

