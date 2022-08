Bei Filmpremiere: Jason Oppenheim macht Beziehung offiziell!

Jason Oppenheim (45) schwebt auf Wolke sieben. Ende des vergangenen Jahres gaben der Selling Sunset-Star und Chrishell Stause (41) bekannt, dass ihre Beziehung gescheitert ist. Nach Monaten voller Liebeskummer schien der Immobilienmakler im Juli wieder frisch verliebt zu sein – Paparazzi lichteten ihn knutschend mit der Influencerin Marie-Lou ab. Bei einem Event machte Jason seine Liebe zu der Blondine nun offiziell.

Gemeinsam mit dem Model besuchte der 45-Jährige eine Filmpremiere in Los Angeles. Total verliebt posierte das Paar auf dem roten Teppich für die Fotografen und bestätigte damit die Gerüchte über ihre Beziehung. Während der Makler einen schlichten grau-blauen Anzug und Sneaker trug, wählte die Fashion-Bloggerin ein aufregendes graues Minikleid mit grauen Rüschen für ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem Red Carpet aus.

Dass es zwischen ihnen ernst ist, ließ Jason in einem Interview mit Entertainment Tonight durchblicken – Marie-Lou könnte schon bald an seiner Seite bei "Selling Sunset" zu sehen sein. "Ich hoffe es. Wir besprechen das gerade", äußerte der 45-Jährige. "Ja, vielleicht in einer kurzen Szene", teilte die Webbekanntheit mit.

ktla@broadimage, Broadimage Entertainment / MEGA Jason Oppenheim, August 2022

ktla@broadimage, Broadimage Entertainment / MEGA Marie-Lou, August 2022

Getty Images Jason Oppenheim, "Selling Sunset"-Star

