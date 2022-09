Protokolle aufgetaucht: So lange saß Anne Heche im Auto fest

Anne Heche (✝53) konnte nicht direkt gerettet werden! Vor wenigen Wochen raste die Schauspielerin in ein Wohnhaus, wodurch ihr Auto in Brand gesetzt wurde. Nach dem Crash starb die "Volcano"-Darstellerin an den Folgen einer Rauchvergiftung. Als die Einsatzkräfte jedoch am Unfallort eintrafen, dauerte es noch eine Weile, bis die Verunglückte aus ihrem brennenden Fahrzeug geborgen werden konnte. Ein neu aufgetauchtes Protokoll belegt nun, wie lange die Feuerwehr brauchte, um Anne aus ihrem Auto zu holen!

NBC Los Angeles liegt ein Unfallprotokoll zu Annes tragischem Unfall vor. Aus dem ist zu entnehmen, dass das Feuer so stark war, dass die Feuerwehrleute mindestens 20 Minuten lang nicht an Annes Auto herankamen – und auch dann dauerte es noch weitere 20 Minuten, um Anne und das Fahrzeug aus dem brennenden Haus zu befreien. Nach Eintreffen der Rettungskräfte dauerte es demnach rund 40 Minuten, bis die 53-Jährige aus dem Inferno geborgen werden konnte.

Wie schwer die Kombination aus Rauch und Feuer gewesen sein muss, zeigen auch einige Videos, in denen die Schäden an dem Wohnhaus zu erkennen sind. Fox News veröffentlichte die Aufnahmen, in denen Einsatzkräfte wenige Tage nach dem Unfall in den Trümmern stehen.

Anzeige

Getty Images Anne Heche, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Anne Heche im September 2017

Anzeige

Getty Images Anne Heche, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de