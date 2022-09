Brooklyn Beckham verrät, wann er sich mit Nicola sicher war

Für Brooklyn Beckham (23) ist Nicola Peltz (27) einfach die Richtige. Der Sohn von Victoria (48) und David Beckham (47) kam mit dem Model vor über zwei Jahren zusammen. Im April dieses Jahres waren sich die beiden ihrer Liebe zueinander so gewiss, dass sie sich das Jawort gaben. Doch für den Sohn des Ex-Profikickers stand schon länger fest, dass die Blondine die Liebe seines Lebens ist: Brooklyn plauderte nun aus, ab wann er wusste, dass er Nicola heiraten will.

Das Paar ziert das Cover der aktuellen Vogue-Hongkong-Ausgabe. In dem Interview plauderte der TV-Koch aus, dass er sich schon ziemlich früh mit Nicola sicher war. Diese Gewissheit machte sich bei ihm während des ersten Besuchs seiner Liebsten in London bemerkbar. "Bevor sie abreisen wollte, habe ich den letzten Platz im Flugzeug gekauft und bin mit ihr zurück nach New York geflogen", erzählte Brooklyn und fügte hinzu: "Das war der Moment, in dem ich wusste, dass ich nie wieder von ihr getrennt sein wollte."

Auch wenn der 23-Jährige Nicola über alles liebe und gerne mit ihr in den USA lebt, vermisse er trotzdem einige Sachen aus Großbritannien: Unter anderen die typischen Londoner Pubs. Doch der Sohn von Victoria hat ein Ziel, mit dem er das Heimatgefühl in die USA holen will: "Ich würde gerne irgendwann mein eigenes Restaurant haben." Bisher habe er aber noch kein Lokal gefunden, das seinen Vorstellungen eines Pubs nahekommt.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Juli 2022

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Beckham und seine Frau Nicola Peltz

Getty Images Brooklyn Beckham im August 2022

