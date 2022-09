Johannes oder Jimi: In diesen Ex war Yeliz Koc verliebter!

In welcher Beziehung hat es mehr geknistert? Yeliz Koc (28) ist alleinerziehende Mutter. Sie und Jimi Blue Ochsenknecht (30), der Vater ihres Kindes Snow, gingen nicht im Guten auseinander. Die Bachelor-Beauty und der Moderator liefern sich seit einiger Zeit einen öffentlichen Rosenkrieg. Auch mit ihrem Ex Johannes Haller (34) ging es damals trotz gemeinsamer Bachelor in Paradise-Vergangenheit nicht gerade rosig zu Ende. Doch zu Anfang ihrer Beziehungen waren wohl tiefe Gefühle im Spiel: Aber in wen war Yeliz verliebter – in Jimi oder in Johannes?

Das wollten ihre neugierigen Follower auf Instagram nun von ihr wissen – und die Hannoveranerin gab auch eine ehrliche Antwort: "Ich hatte mit beiden schöne Zeiten, aber auch genauso beschissene Zeiten, aber glücklicher verliebt war ich mit Jimi." So scheint der Ochsenknecht-Spross ihr den Kopf mehr verdreht zu haben. Laut Yeliz habe Johannes, der mittlerweile glücklich mit Jessica Haller (32) verheiratet ist, sie damals betrogen.

Aber zwischen ihr und Jimi ist ebenfalls so einiges passiert. So behauptete der 30-Jährige sogar, dass er keinen gemeinsamen Nachwuchs mit der Influencerin kriegen wollte. Trotz dieser krassen Aussage kann sich Yeliz noch ein Kind mit ihm vorstellen – das jedoch nur, wenn sie sich zwischen zwei Extremen entscheiden müsste. "Entweder noch ein Baby mit dem Ex oder Snow bleibt Einzelkind?", fragte sie nämlich ein User und die TV-Bekanntheit antwortete: "Dann noch mal den Ex."

Chris Emil Janßen / ActionPress Yeliz Koc und Johannes Haller

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2022

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

