Kein Kontakt: Hat Herzogin Meghan ihren Vater abserviert?

Thomas Markle Sr. (78) räumt Herzogin Meghans (41) Äußerung vom Tisch. Immer wieder sorgt das zerrüttete Verhältnis zwischen der ehemaligen Schauspielerin und ihrem Vater für Schlagzeilen. Doch irgendwann wurde das Fass zum Überlaufen gebracht, denn wegen der ständigen Kritik an ihrer und Prinz Harrys (37) Ehe schloss die Brünette mit ihrem Vater ab und sagte sogar, dass sie ihn verloren habe. Thomas empfindet das allerdings anders, denn aus seiner Sicht hat Meghan ihn abserviert!

Dass die ehemalige Suits-Darstellerin in einem früheren Interview gesagt habe, dass sie ihren Vater verloren habe, nagt offenbar immer noch an Thomas. Deshalb gab der 78-Jährige rund ein Jahr später sein Kommentar dazu ab. "Sie hat mich nicht 'verloren'", sagte der US-Amerikaner gegenüber Mail on Sunday und erklärte: "Sie hat mich abserviert." Seiner Meinung nach habe sich Meghan von ihm entfernt, denn er habe sich offenbar mehrfach bei ihr für alles entschuldigt – dennoch zeige ihm die Frau von Prinz Harry die kalte Schulter.

Doch nicht nur die Sehnsucht nach seiner Tochter belastet Thomas. "Ich würde gerne von meiner Tochter hören und meinen Schwiegersohn und meine Enkelkinder zum ersten Mal treffen", verriet er und merkte an: "Ich bin nicht verloren. Sie weiß, wo sie mich finden kann. Meine Nummer hat sich nicht geändert." Ob die Familie jemals zusammenfinden wird, liege somit wohl nur an der Herzogin.

Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr.

MEGA Thomas Markle Sr. im Oktober 2018

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

