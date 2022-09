Viel gemeinsam: Deshalb ist Demi Lovato mit Jute$ so happy!

Demi Lovato (30) ist aktuell superglücklich. Die Sängerin ist frisch an den Musiker Jute$ vergeben, der mit bürgerlichem Namen Jordan Lutes heißt. Das Pärchen wurde bereits des Öfteren turtelnd in der Öffentlichkeit gesichtet. Genau wie die "Heart Attack"-Interpretin, die lange an einer Alkohol- und Drogensucht litt, soll auch der 23-Jährige abstinent leben. Und Demi und Jute$ scheinen noch viel mehr als das gemeinsam zu haben.

"Demi fühlt sich momentan glücklich und erfüllt", erzählte jetzt ein Insider dem People-Magazin. Die Künstlerin und ihr Partner hätten mehr als nur die Musik gemeinsam, darunter auch ihre Abstinenz. "Sie scherzen, lachen und erzählen sich gegenseitig von ihren Problemen und was sie als junge Menschen im Musikbusiness durchmachen mussten." Jute$ sei voller Bewunderung für Demis Talent und unterstütze sie sehr. "Sein Rückhalt und sein Respekt haben ihr sehr geholfen", verriet die Quelle.

An Demis 30. Geburtstag hatte Jute$ eine süße Liebesbotschaft an seine Angebetete gepostet. Auf diese reagierte sie sehr gerührt und beteuerte ihm ebenfalls ihre Liebe. Und nicht nur in ihrem Herzen, auch in ihrer Musik hat der Künstler Spuren hinterlassen. Jute$ wirkte an den Songs "Substance", "Happy Ending" und "City Of Angels" von Demis neuem Album "Holy Fvck" mit.

Instagram / jutesmusic Jute$ und Demi Lovato

