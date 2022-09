Wolke Hegenbarth macht ihrem Verlobten eine Liebeserklärung

Wolke Hegenbarth (42) und Oliver Vaid haben gleich einen doppelten Grund zum Feiern! Die Schauspielerin und ihr Partner sind seit zwei Jahren verlobt. Im kommenden Jahr wollen sie dann auch endlich vor den Traualtar schreiten. 2019 krönten sie ihr Liebesglück bereits mit einem gemeinsamen Kind, dem kleinen Avi. Dieser feierte nun seinen dritten Geburtstag – am selben Tag, an dem seine Eltern ihren Jahrestag haben. Aus diesem Anlass widmete Wolke ihrem Oliver im Netz süße Worte.

In einem Instagram-Post zeigte die 42-Jährige Aufnahmen von schönen Momenten mit ihrem Liebsten. Dazu schrieb sie: "Ach Oliver! Dass wir uns beide nicht getrennt haben in den letzten drei Jahren überrascht mich tatsächlich nicht – wir sind beide einfach nicht der Typ fürs Aufgeben." Dass er und sie so ein gutes Team seien und als Eltern alles so gut hinbekommen, finde sie überraschend schön. "Happy Birthday auch uns. Vier Jahre als Paar und drei Jahre als Familie. Wobei die Familienjahre doppelt zählen – so viel wie wir er- und durchlebt haben", fügte die gebürtige Meerbuscherin hinzu.

Wolke schätzt vor allem die Gleichberechtigung in ihrer Beziehung. "Dir zu hundert Prozent mit absolut allem vertrauen zu können, ist ein Geschenk. Ich bin keine Frau, die ohne Arbeit existieren kann und will. Du ermöglichst mir, meinen eher ungewöhnlichen Beruf weiter mit voller Leidenschaft auszuüben und auch neue Wege zu beschreiten", schwärmte die einstige "Mein Leben & Ich"-Darstellerin.

Anzeige

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth und ihr Partner Oliver Vaid

Anzeige

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth mit ihrem Sohn Avi im September 2022

Anzeige

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth mit ihrem Partner Oliver Vaid, August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de