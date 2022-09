Das ist James Brolin und Barbra Streisands Ehe-Geheimnis!

Barbra Streisand (80) und James Brolin (82) gehen schon seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben! Die US-amerikanische Sängerin und der Schauspieler gaben sich bereits im Jahr 1998 im Rahmen einer romantischen Zeremonie das Jawort. Inzwischen sind die beiden also schon über 24 Jahre verheiratet. Aber was ist eigentlich das Geheimnis von Barbra und James' langer Ehe? Jetzt gewährte der "Sisters"-Darsteller Einblicke in die Liebesgeschichte...

Im Interview mit People sprach James jetzt total offen über seine Ehe – und dabei erklärte der Schauspieler auch, welche Eigenschaften seine Beziehung in seinen Augen stärken. "Ich glaube, beide sollten ein guter Verhandlungspartner sein", betonte der 82-Jährige und fügte außerdem hinzu: "Beide sollten Geduld haben und wissen, wann man einfach mal einen Spaziergang machen muss."

Die Liebesgeschichte von Barbra und James hat zudem auf lustige Art und Weise begonnen! Beim ersten Date habe die Musikerin damals einen bärtigen Holzfällertypen erwartet. Allerdings kam James mit abgeschnittenen Haaren und glatt rasiert. "Ich fragte ihn: 'Wer hat dir denn die Haare versaut?'", rief sich Barbra gegenüber W Magazine in Erinnerung und erklärte: "Später erzählte er mir, dass er sich in diesem Moment in mich verliebt hat." James habe nämlich Barbras Ehrlichkeit geschätzt.

Anzeige

Getty Images James Brolin in Beverly Hills, 2016

Anzeige

Getty Images Barbra Streisand und James Brolin

Anzeige

Getty Images Barbra Streisand, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de