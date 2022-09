Nach Peter-Drama: Walentina Doronina ist wieder vergeben!

Walentina Doronina ist wieder vom Markt! Die Reality-TV-Bekanntheit suchte im Fernsehen schon mehrfach den Partner fürs Leben – bislang allerdings vergeblich. Erst vor wenigen Monaten hatte sie ihrer Community einen neuen Mann an ihrer Seite vorgestellt: Peter Kujan. Die Romanze hielt jedoch nicht lange und im Guten gingen die beiden nicht auseinander. In letzter Zeit kursierten nun Gerüchte, dass die Blondine mit dem Unternehmer Can Kaplan anbandelt – und tatsächlich: Walentina und Can sind ein Paar!

Immer wieder hatten sich die Influencerin und der Beau schmusend auf Social Media gezeigt. Nun bestätigte Walentina auf Instagram, was sich viele Fans ohnehin schon gedacht hatten: "Ja, ich bin glücklich vergeben!" Außerdem verriet sie, dass sie und Can sich beruflich bedingt kennengelernt hätten. Damals habe es wohl sofort gefunkt: "Ich dachte, ich falle um, als ich ihn gesehen habe. Man könnte sagen schockverliebt..."

Ein Follower fragte daraufhin kritisch, wie Walentina sich denn so schnell verlieben könne. Die Ex-Reality Shore-Kandidatin antwortete, dass sie es schön und aufregend finde, sich zu verlieben. Außerdem betonte sie direkt, dass sie ihren Ex Peter nicht geliebt habe: "Ich dachte, ich wäre verliebt, dem war aber nicht so. Um ehrlich zu sein, waren wir immer auf Partymodus unterwegs und ich habe ihn mir nur schöngetrunken."

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, September 2022

CH Media Walentina Doronina, "Reality Shore"-Kandidatin 2021

Instagram / walentinadoroninaofficial Peter Kujan und Walentina Doronina im Juli 2022

