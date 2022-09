Not-Kaiserschnitt: Chloe Madeleys Körper ist angeschlagen

Chloe Madeley (35) gibt Einblicke in die Geburt ihrer Tochter! Anfang August durften die Fitness-Influencerin und ihr Mann James Haskell (37) ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Wie die kleine Maus heißt, verrieten die stolzen Eltern bereits: Ihr Nachwuchs trägt den besonderen Namen Bodhi Rae Georgia Haskell. Jetzt sprach Chloe über ihren Not-Kaiserschnitt, der ihrem Körper ganz schön zugesetzt habe.

In einem Interview mit Ok! Magazine sprach die frischgebackene Mutter nun offen und ehrlich über die Entbindung ihres Kindes. So erzählte Chloe beispielsweise, dass sie sich einem Not-Kaiserschnitt unterziehen musste, da Bodhi einen Tag, nachdem die Fruchtblase geplatzt ist, immer noch in Mamas Bauch war. "Der Kaiserschnitt war ehrlicherweise sehr schmerzhaft, aber es wird heilen und das war es wert", versicherte die 35-Jährige. Jetzt stehe ihr jedoch erst einmal eine 12-wöchige Genesungszeit bevor, die Chloe dafür nutzt, um ausgiebig Zeit mit ihrem Baby zu verbringen. "Im Moment denke ich, dass mein Körper noch ein paar Wochen ziemlich mitgenommen sein wird", fügte sie hinzu.

Schon vor einigen Wochen hatte die Tochter von Richard Madeley gegenüber ihren Fans verraten, dass die Geburt nicht nach Plan verlaufen sei. "Ich bin unendlich dankbar, dass ich [...] von Anfang bis Ende von mitfühlenden, kompetenten, sachkundigen und erfahrenen Frauen umgeben war", schrieb sie auf ihrem Instagram-Account. Anschließend hatte sie sich auch bei James für seine Unterstützung bedankt.

