Wo ist die Queen? Prinz Charles taucht alleine in Kirche auf

Wo ist denn Queen Elizabeth II. (96) abgeblieben? Um den hohen Temperaturen des Londoner Sommers zu entkommen, reist die britische Monarchin in den heißen Monaten zu ihrem Sommersitz Schloss Balmoral in Schottland. Doch wegen ihrer Mobilitätsprobleme musste die traditionelle Zeremonie, die den Beginn der Sommerpause der Königin einleitet, privat stattfinden. Nun wurde der Sohn der Queen, Prinz Charles (73), während des Sonntagsgottesdiensts in der Nähe von Balmoral gesichtet – allerdings ohne die britische Monarchin.

Geht es der Königin etwa wieder schlechter? Eigentlich gilt die 96-Jährige als religiös und aktive Kirchgängerin. Doch beim Gottesdienst in der Nähe ihres Sommersitzes ließ sich die Monarchin nicht blicken. Dafür glänzte laut Daily Mail der Thronfolger Prinz Charles mit seiner Anwesenheit. Allerdings bereitet sein einsamer Anblick in der Kirche Sorge um seine Mutter, denn sie ließ sich seit dem Beginn ihrer Sommerpause noch nicht in der Öffentlichkeit blicken. Bisher äußerte sich der britische Palast aber noch nicht über den Gesundheitszustand der Queen.

Die britische Königin konnte in der Vergangenheit bereits an einigen wichtigen Events nicht teilnehmen. So musste sie einige Veranstaltungen während ihres 70. Thronjubiläums sausen lassen. Auch die Eröffnung der Royal-Ascot-Rennwoche sowie die Highland Games fanden ohne sie statt, jedoch vertrat sie Charles bei beiden Events.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Getty Images Queen Elizabeth II.

Getty Images Prince Charles und Herzogin Camilla bei den Highland Games im September 2022

