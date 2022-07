Céline Bethmann präsentiert ihren Neuen auf dem Red Carpet

Céline Bethmann (24) ist offenbar frisch verliebt! Schon im April machte die ehemalige Germany's next Topmodel-Siegerin mit ihrem Liebesleben von sich reden. Damals bandelte sie mit Mats Hummels (33) an und sorgte für Drama mit dessen Ehefrau Cathy Hummels (34). Doch das kurze Techtelmechtel mit dem Profifußballer liegt nun offenbar hinter dem Model. Auf einem Event erschien Céline jetzt mit ihrem Neuen!

Bei der Premiere von "The Gray Man" in Berlin kam die 24-Jährige in männlicher Begleitung – und wirkte mit dem Herren sehr vertraut. Bei ihrem Neuen handelt es sich um Lukas Bossert, den Gründer der Gastronomie-Kette Daluma. Auch Promiflash konnte die beiden vor Ort beim Turteln beobachten. Hand in Hand liefen sie über den roten Teppich und posierten gemeinsam für die Fotografen.

Via Instagram gewährte Céline schließlich sogar noch mehr Einblicke. Die Beauty teilte ein gemeinsames Selfie aus dem Auto und postete dazu ein weißes Herz-Emoji. Außerdem zeigte sie einen Schnappschuss, auf dem Lukas seine Hand auf ihren Oberschenkel gelegt hat. Was genau zwischen ihr und dem Unternehmer läuft, hat sie aber noch nicht verraten.

Anzeige

Instagram / aussenrist15 Mats Hummels 2022

Anzeige

Instagram / riccardosimonetti Céline Bethmann und Lukas Bossert bei der Premiere von "The Gray Man" in Berlin, Juli 2022

Anzeige

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann und Lukas Bossert im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de