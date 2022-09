Evelyn Burdeckis Show: Männer waren hinter der Kamera anders

Bereut Evelyn Burdecki (33) es etwa, im TV nach der großen Liebe gesucht zu haben? Die ehemalige Dschungelkönigin wollte in ihrer eigenen Kuppelshow Topf sucht Burdecki den Mann fürs Leben finden – scheiterte dabei jedoch kläglich. Obwohl die Reality-TV-Bekanntheit in dem Format insgesamt 21 Kandidaten kennenlernte, war ihr persönlicher Mister Right nicht dabei. Im Promiflash-Interview ließ Evelyn die Geschehnisse nun noch einmal Revue passieren – und stellte dabei klar: Einige Teilnehmer verhielten sich fernab der Kameras ganz anders!

Promiflash traf die 33-Jährige nun im Rahmen der Berliner Fashion Week bei der Lascana-Show. Dabei erzählte sie von ihren persönlichen Erfahrungen mit ihrem TV-Format. "Ich muss ehrlicherweise sagen, alle Männer, die ich vor der Kamera kennengelernt habe, die wirken ganz anders als hinter der Kamera", erklärte Evelyn ihre Haltung. Teilweise seien die Kandidaten fernab der Dreharbeiten nämlich viel selbstbewusster und netter gewesen: "Da habe ich mir wirklich ab und zu gedacht: 'Wieso habe ich dich denn nicht ohne Kamera kennengelernt?'"

Nach diesen Erfahrungen steht für die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin fest, dass sie zukünftig nicht mehr an weiteren Datingshows teilnehmen will. "Ich glaube, auf die natürliche Art und Weise einen Traummann zu finden, ist, glaube ich, die bessere Variante", erklärte Evelyn ihre Haltung abschließend im Interview.

Sat.1 Stefan, Ulrich, David, Nicolas und Evelyn Burdecki bei "Topf sucht Burdecki"

SAT.1/Julia Feldhagen Evelyn Burdecki in ihrer Show "Topf sucht Burdecki"

Clemens Niehaus / Future Image Evelyn Burdecki, ehemalige Dschungelkönigin

