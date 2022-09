Tom Bradys Comeback: Gisele Bündchen genießt Familienauszeit

Gisele Bündchen (42) lässt mit ihren Kids den Sommer ausklingen! Das Model ist seit vielen Jahren glücklich mit dem Footballprofi Tom Brady (45) verheiratet. Nach seinen zahlreichen Triumphen hatte der Sportler eigentlich sein Karriereende verkündet – doch nun hängt der Quarterback noch eine Saison dran. Gerade kehrte Tom von einer kleinen Auszeit zu seinem Team zurück. Und auch Gisele gönnte sich mit den gemeinsamen Kindern eine Pause: Bei einem Ausflug in ein Erlebnisbad erholte sich die Familie.

Wie das Magazin People unter Berufung auf einen Insider berichtete, sei die 42-Jährige mit ihren Kids in ein Badeparadies in Aventura im US-Bundesstaat Florida gefahren. "Gisele sah umwerfend aus in ihrem schwarzen einteiligen Badeanzug", verriet die Quelle. Mit Tom hat die gebürtige Brasilianerin zwei Kinder, Benjamin (12) und Vivian (9). Außerdem lebt Toms 15-jähriger Sohn Jack aus einer früheren Beziehung bei ihnen.

In den Wogen des Erlebnisbads konnte das Model offenbar richtig entspannen. Denn dem Insider zufolge zeigte sich Gisele ausgelassen und offen gegenüber den anderen Gästen. "Sie unterhielt sich angeregt mit den anderen Leuten im Pool", zitierte das Blatt die Quelle.

Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2021

Gisele Bündchen und ihr Mann Tom Brady im August 2021

Gisele Bündchen und Tom Brady mit ihren Kindern

