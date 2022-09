Bandelt Hunziker-Ex Tomaso jetzt mit Chethrin Schulze an?

Wird Chethrin Schulze (30) etwa Michelle Hunzikers (45) Nachfolgerin? Sieben Jahre lang war Tomaso Trussardi (39) mit der Wetten, dass..?-Moderatorin verheiratet. Der zwei gemeinsamen Töchter zu Liebe soll zwischen dem Ex-Paar auch kein böses Blut herrschen. Die Blondine turtelte nach der Trennung sogar schon wieder mit dem Arzt Giovanni Angiolini. Diese Liaison soll inzwischen aber in die Brüche gegangen sein. Anders sieht es bei Tomaso aus – der scheint gerade mit der Love Island-Bekanntheit Chethrin Schulze anzubandeln!

Diesen Eindruck erweckt ein Blick auf die Instagram-Profile der beiden. Seit wenigen Wochen folgen Tomaso und Chethrin einander in den sozialen Medien. Ihre Hundeliebe scheinen sie ebenfalls zu teilen. Beiträge, auf denen ihre Vierbeiner zu sehen sind, liken sie gegenseitig. Sogar in der Kommentarspalte von Tomasos Posts ist die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin zu finden – und der Unternehmer reagierte sogar darauf. Laut Bild-Informationen schrieb der Geschäftsmann sie zuerst an. Seither herrscht wohl reger Kontakt. Zudem kündigte Chethrin auch noch einen Urlaub nach Italien an – etwa, um Tomaso zu besuchen?

Dass Chethrin schon lange auf der Suche nach ihrem Mr. Right ist, ist kein Geheimnis. Bei "Love Island" und Mein Date, mein bester Freund & ich wollte es nicht klappen. Auch beim Online-Dating hatte die Influencerin kein Glück. Dabei betonte sie 2021 im Promiflash-Interivew noch, nicht allzu anspruchsvoll zu sein. "Es geht einfach nur darum, dass der Funke überspringen muss", meinte sie.

Anzeige

MEGA Giovanni Angiolini und Michelle Hunziker in Italien

Anzeige

Getty Images Tomaso Trussardi in Mailand, 2014

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de