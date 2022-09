Nach Mats-Drama: Lisa Marie Straube gibt Red-Carpet-Debüt

Für Lisa Marie Straube stand vor wenigen Tagen ein ganz besonders wichtiges Ereignis an! Die Tischtennisspielerin wurde durch ihre angebliche Liaison mit dem Fußballer Mats Hummels (33) einem großen Publikum bekannt. Mittlerweile folgen ihr bereits mehr als 58.000 Fans im Netz. Doch auf Events bekam man die Influencerin bislang noch gar nicht zu Gesicht. Das änderte sich nun aber: Lisa feierte jetzt ihr Red-Carpet-Debüt!

Vor wenigen Tagen war die 21-Jährige zu Gast bei der Herquel Awards Box-Gala in Berlin. Für ihren ersten Auftritt auf dem roten Teppich wählte sie ein orangefarbenes Kleid mit weit gepufften und aufgerüschten Ärmeln. Ihren Look rundete Lisa dabei mit silbernem Schmuck und High Heels in derselben Farbe ab. Über den roten Teppich schlenderte die Web-Bekanntheit übrigens nicht alleine: Sie wurde von der Stylistin Sahra Hanin und ihrem Vater Frank Straube begleitet.

Lisas Follower und Promi-Kollegen waren von ihrem Outfit total begeistert – und überschütteten sie in der Kommentarspalte unter ihrem neuesten Posting auf ihrem Instagram-Account mit zahlreichen Komplimenten. "Mega-Outfit", schwärmte beispielsweise der ehemalige Bachelor Andrej Mangold (35).

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Influencerin

Instagram / bomberstraube Frank Straube mit seiner Tochter Lisa Marie

Instagram / lisa.straube Sahra Hanin und Lisa Marie Straube im September 2022 in Berlin

