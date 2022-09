Nach Trennung: Kim Kardashian spricht erstmals über Pete

Kim Kardashian (41) äußert sich zum ersten Mal nach der Trennung zu ihrem Ex-Lover Pete (28)! Neun Monate gingen die beiden gemeinsam durchs Leben, bevor vor wenigen Wochen schockierende Nachrichten die Runde machten: Kim und Pete haben sich getrennt! Während der Comedian allmählich das Liebes-Aus verarbeitet, sprach seine Ex jetzt zum ersten Mal über ihn – dabei fand Kim liebe Worte für Pete!

Rund einen Monat nach der Trennung sprach Kim erstmals mit Just Jared öffentlich über ihren einstigen Geliebten: "Er ist ein süßer Kerl. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes so ein guter Mensch, dass es solche wie ihn eigentlich nicht mehr gibt. Ich bin gespannt, was er vorhat", schwärmte die Tochter von Kris Jenner (66) in dem Interview. So scheint Kim mit sich und der Trennung im Reinen zu sein – denn auf die Frage, ob der Realitystar etwas möchte, was er nicht haben kann, antwortete Kim nur: "Vielleicht ein bisschen mehr Schlaf. Vielleicht Kinder, die ich nicht mit verdammten Pokémon-Karten bestechen muss. Einfach lächerliche Dinge. Ich weiß es nicht. Zeit?"

Auch der Saturday Night Live-Moderator scheint sich in seinem Leben als Single wohlzufühlen: "Pete konzentriert sich im Moment auf sich selbst und seine Karriere und versucht, glücklich zu werden", verriet eine Quelle vor wenigen Tagen gegenüber Us Weekly.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian auf der Met Gala im Mai 2022

Instagram / kimkardashian Pete Davidson im Juli 2022

