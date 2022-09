René Wellers Frau kann sich seine Pflege nicht mehr leisten

Was wird aus René Weller (68)? Bei der Box-Legende wurde vor circa acht Jahren Demenz festgestellt. Auch als er und seine Frau Maria an Das Sommerhaus der Stars im Jahr 2016 teilgenommen hatten, litt der 68-Jährige bereits an der Krankheit – hatte aber so gut wie keine Symptome. Inzwischen sieht das anders aus: René ist auf Pflege angewiesen. Doch das wird für seine Frau langsam unbezahlbar.

Der ehemalige Boxer hat Pflegestufe 4 und bekommt monatlich 728 Euro. "Ein Pflegeheimplatz in Pforzheim kostet aber etwa 4000 Euro im Monat“, erklärte Maria Bild. "Von der gesetzlichen Krankenkasse würde es zwar einen Zuschuss von 1600 Euro geben. Die 728 Euro werden aber verrechnet. Bedeutet: Wir müssten jeden Monat 2400 Euro selbst dazuzahlen." Für das Ehepaar ist das nicht machbar. Zwar haben sie etwas angespart, jedoch: "Wenn wir das nehmen müssen, sind wir ganz bald bitterarm. Und können gar nicht mehr leben", gestand seine Frau.

Der Zustand der Boxlegende verschlechtert sich zudem immer mehr. "René ist jetzt ein totaler Pflegefall. Er kann nichts mehr allein. Er hat Schluckbeschwerden, braucht Hilfe beim Essen, beim Duschen, bei der Toilette. Er erkennt mich, aber er weiß nicht mehr, dass ich seine Ehefrau bin", erzählte Maria verzweifelt.

Instagram / rene_weller_maria René und Maria Weller, September 2020

Getty Images Maria und René Weller beim Radio Regenbogen Award, 2011

Actionpress / Gulotta, Francesco René Weller beim 33. Deutschen SportpresseBall 2014

