Schwere Depression: Stefanie Giesinger hatte Suizidgedanken

Stefanie Giesinger (26) spricht so offen wie nie! Seitdem Stefanie 2014 mit zarten 17 Jahren Germany's Next Topmodel gewann, ging es mit ihrer Karriere immer weiter und steiler bergauf. Heute ist das Model ständiger Gast auf den deutschen roten Teppichen und sagenhaft erfolgreiche Unternehmerin und Influencerin. Dieser Erfolg hat für den deutschen Superstar aber nicht nur für glückliche Momente gesorgt: Stefanie litt an einer schweren Depression.

Im Gespräch mit dem Magazin Emotionen erzählte die deutsche Schönheit, dass vor allem ein Jahr im Hinblick auf ihre mentale Gesundheit sehr schwer für sie war: "2020 war das schlimmste Jahr meines Lebens", erzählt das Model. "Ich hatte Depressionen und sehr realistische Suizidgedanken." Stefanie ging es offenbar so schlecht, dass sie diese Phase nur mithilfe von Antidepressiva und einer Therapie überstand. Dabei sei ausgerechnet der Erfolg auch ein Grund für ihr Leid gewesen: "Ich bin ein People Pleaser", sagt sie über sich selbst. Um es allen Recht zu machen, sei sie durch ihr Leben gerannt und habe sich dabei selbst verloren.

Schon 2019 überraschte die "Germany's Next Topmodel"-Siegerin das erste Mal ihre Fans, als sie öffentlich ihre Erfahrungen mit Depressionen teilte. Stefanie musste sich damals aufgrund ihres Katargener-Syndroms, eine angeborene seitenvekehrte Anlage der inneren Organe, einer schweren Operation unterziehen. Der Eingriff belastete das Model körperlich und psychisch so stark, dass sie in ein depressives Loch fiel. Seitdem macht sie sich dafür stark, über mentale Gesundheit zu sprechen und das Stigma von Depressionen aufzubrechen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Stefanie Giesinger, 2020

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

Getty Images Stefanie Giesinger, Berlinale 2020



