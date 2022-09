Alles steht still: Buckingham Palace sagt Wachwechsel ab!

Die Sorgen um den Gesundheitszustand der Queen (96) gehen weiter. Heute hat der Buckingham Palace ein Statement zum Befinden der Monarchin veröffentlicht: Sie werde aktuell rund um die Uhr von Ärzten betreut, weil man Bedenken um ihren Zustand habe. Aktuell befindet sie sich noch in ihrer Sommerresidenz Schloss Balmoral in Schottland. Doch auch in London tut sich was: Jetzt wurde die traditionelle Wachablösung am Palast abgesagt.

Wie BBC berichtet, wurde auf dem Vorhof des Buckingham Palace, auf dem die Soldaten sonst die besonders bei Touristen beliebte Wachablösung abhalten, ein Schild platziert. Darauf werden die Besucher informiert, dass das Spektakel morgen nicht stattfinden wird. "Die traditionelle Zeremonie der Wachablösung, die morgen früh vor dem Buckingham Palace stattfinden sollte, wurde abgesagt", kann man dort lesen.

Nach dem besorgniserregenden Statement haben sich zahlreiche Mitglieder der royalen Familie auf den Weg zu der britischen Monarchin gemacht. Auch Prinz Harry (37), der sich mit seiner Frau Herzogin Meghan (41) wegen der Invictus Games aktuell in Düsseldorf befand, soll sich unverzüglich auf den Weg zu seiner geliebten Großmutter gemacht haben.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Getty Images Buckingham Palace im September 2022

Kirsty O'Connor / PA Photos / ActionPress Die Queen im Juli 2022

