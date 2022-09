Bald ist es so weit: Jenny Frankhauser zeigt ihren Babybauch

Bei Jennifer Frankhauser (30) heißt es jetzt Endspurt! Seit vergangenen April nimmt die Schwester von Daniela Katzenberger (35) ihre Fans mit auf ihre Schwangerschaftsreise. Mittlerweile befindet sich die Influencerin am Ende des letzten Trimesters, weshalb es nicht mehr lange dauern wird, bis sie und Steffen König ihren Sohn Damian Andreas auf der Welt begrüßen dürfen. Nun präsentierte Jenny sogar ihren Babybauch in der 36. Schwangerschaftswoche.

Auf Instagram postete die einstige Dschungelcamp-Gewinnerin nun ein Bild von sich und ihrem klar erkennbaren Schwangerschaftsbauch. In einem braunen, eng anliegenden Kleid posierte die werdende Mama im Freien, während sie sich mit der einen Hand an den Kopf griff und die andere in die Hüfte stemmte. Dabei lächelte die 30-Jährige glücklich in die Kamera. "In diesem Monat wird sich unser Leben verändern", schrieb die Blondine in voller Vorfreude zu ihrem Beitrag dazu.

Auch wenn Jenny die Geburt kaum erwarten kann, plagen sie dennoch ein paar Sorgen: Sie habe Angst vor dem Mama-Dasein. "Es ist ja allgemein schon so, dass ich mich ziemlich überfordert fühle – ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich sehr unvorbereitet", verriet sie in ihrer Instagram-Story. Die Panik, nicht gut genug auf ihr Kind vorbereitet zu sein, brachte die werdende Mutter sogar zum Weinen.

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im August 2022

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König im Juni 2022

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de