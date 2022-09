Gesundheitszustand der Queen versetzt Royalfans in Sorge!

Familie, Freunde und Fans bangen um das Wohl von Queen Elizabeth II. (96)! Der Gesundheitszustand der britischen Monarchin versetzte die Welt vor allem in diesem Jahr mehrmals in Aufruhr: Aufgrund von Mobilitätsproblemen konnte die Königin an mehreren Veranstaltungen nicht teilnehmen. So musste sie zum Beispiel während ihres 70. Thronjubiläums kürzertreten und einige Events auslassen. Nun gab der Palast bekannt, dass sich der Zustand der Queen verschlechtert habe und sie derzeit von Ärzten betreut werde – die Fans sind besorgt!

Die Fans sind besonders beunruhigt wegen dieser Situation. Es äußern sich bereits auf Twitter viele Anhänger der Queen und senden ihr Besserungswünsche. "Meine Gedanken sind bei der Queen, einer zutiefst pflichtbewussten Frau, die für 70 turbulente Jahre ein Fels in der Brandung war für ihr Land", hieß es in einem Tweet. "Heldin meines gesamten Lebens. Ich bin noch nicht bereit", schrieb ein anderer User. Auch wenn bisher noch keine genauen Details über die Gesundheit der Monarchin bekannt sind, hoffen die Fans auf eine baldige Genesung.

Da die Königin ihre Sommerpause eingelegt hat, befindet sie sich gerade auf Schloss Balmoral in Schottland. "Aufgrund von Untersuchungen heute Morgen sind die Ärzte der Queen besorgt um die Gesundheit Ihrer Majestät und haben angeordnet, dass sie unter medizinischer Beobachtung bleibt", heißt es in dem Statement des Palasts. Die Familie der Queen wurde bereits in Kenntnis gesetzt. Deshalb sollen sich laut Mirror auch schon ihr Enkel Prinz Harry (37) und seine Frau Herzogin Meghan (41) auf dem Weg zu ihr befinden.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. bei einer Parade

Anzeige

Getty Images Liz Truss nach ihrer Ernennung zur Premierministern auf Schloss Balmoral

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Premierministerin Liz Truss auf Schloss Balmoral

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de