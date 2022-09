"Surreal": Die Royal-Fans trauern um Queen Elizabeth II.

Die Trauer um Queen Elizabeth II. ist groß. Am Donnerstagabend wurde bekannt, dass die britische Monarchin verstorben ist – sie wurde 96 Jahre alt. Schon über mehrere Stunden hatte es große Sorge um die vierfache Mutter gegeben, da ihr Gesundheitszustand sich offenbar rapide verschlechtert hatte. Nach dem tragischen Verlust melden sich jetzt im Netz zahlreiche Fans zu Wort – und trauern um die einstige Königin.

Auf Twitter häufen sich bereits die emotionalen Tweets der Fangemeinde. "Sie war halt einfach schon Königin, als meine Eltern geboren wurden. Hätte nicht gedacht, dass mich das dann doch so anfasst", schrieb ein User ganz ergriffen. Viele weitere konnten ebenfalls nicht fassen, dass die Queen (✝96) wirklich tot ist: "Das ist gerade so surreal für mich", erklärte ein Fan, ein anderer kommentierte: "God save her, the Queen. Irgendwie ist eine Konstante gegangen. Ich mochte sie, fleißig und diszipliniert wie sie war!"

Nach dem Ableben der Königin ist ihr Sohn Charles (73) nun König. Der älteste Nachfolger verfasste bereits einige rührende Zeilen: "Der Tod meiner geliebten Mutter, Ihrer Majestät der Königin, ist für mich und alle Mitglieder meiner Familie ein Moment größter Trauer!"

Anzeige

Getty Images Die britischen Royals bei Trooping the Colour im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., Juni 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Charles im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de