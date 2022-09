Team Eric oder Katha? So haben Sommerhaus-Fans abgestimmt

Seid ihr Team Eric Sindermann (34) oder Team Katharina Hambuechen? Seit dem 7. September läuft die neue Staffel Das Sommerhaus der Stars bei RTL. Unter anderem treten dort DSDS-Kultkandidat Cosimo Citiolo (40), Reality-Queen Kader Loth (49) und Star-Fußballer Mario Basler (53) mit ihren Partnern gegeneinander an. Zwei Teilnehmer sorgten im Auftakt der neuen Staffel für besonderen Wirbel: Reality-TV-Star Eric Sindermann und seine Freundin Katharina Hambuechen gerieten in heftige Auseinandersetzungen! Nach dem mega Zoff fragte Promiflash euch, auf welcher Seite ihr in dem Streit steht. So habt ihr abgestimmt!

Insgesamt taten 952 Promiflash-Leser ihre Meinung in einer Umfrage (Stand 8. September, 11:30 Uhr) über den Sommerhaus-Streit kund. 622 davon, also 65,3 Prozent, waren eindeutig Team Katharina und konnten ihr Fremdschämen gegenüber Eric absolut nachvollziehen, der unter anderem nackt in den Pool sprang. Dagegen waren nur 330 der Wähler, also insgesamt 34,7 Prozent, auf der Seite des Reality-Sternchens Eric, die Katharinas Ausraster für übertrieben hielten.

Im Netz dagegen gingen die Ansichten über die Eskalation auseinander. So hielt ein Twitter-Nutzer es für absolut richtig, dass Katha Eric die Meinung geigte: "Eric hatte wohl noch nie eine Freundin, die ihm Konter gegeben hat." Ein anderer witzelte über das Auftreten Erics: "Maus, dein Freund trägt ein Clownskostüm und eine Krone. Was hast du erwartet?" Aber auch für Eric wurden Sympathien zum Ausdruck gebracht, die sich darüber empörten, wie Katha mit ihm umging: "Wenn du nicht weißt, ob Katharina mit ihrem Freund oder einem Kleinkind redet."

RTL Eric Sindermann und Katharina Hambuechen bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und seine Freundin

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Reality-TV-Star

