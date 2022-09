Zustand der Queen: So erfuhr es Premierministerin Liz Truss

In diesem Moment veränderte sich alles. Am Donnerstagabend gab der Buckingham Palast bekannt, dass Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren verstorben ist. Sie sei friedlich im Kreise ihrer Familie eingeschlafen. Zwei Tage zuvor hatte das britische Königsoberhaupt Liz Truss (47) noch zur Premierministerin ernannt – als Nachfolgerin von Boris Johnson (58). Liz saß im Parlament, als sie erfuhr, wie es um die Queen gesundheitlich steht.

Wie Bild berichtet, wurde die neue Premierministerin kurz vor der Nachricht des Todes über den kritischen Zustand ihrer Majestät informiert. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die 47-Jährige in einer Sitzung in London. Der Minister für Regierungsbeziehungen, Nadhim Zahawi, eilte plötzlich in den Saal, setzte sich neben die Premierministerin und sprach eindringlich mit ihr. Anschließend wurden Notizen über den Gesundheitsstatus der Queen (✝96) ausgehändigt. Daraufhin verließ Liz das Parlament.

Via Twitter reagierte sie auf den kritischen Zustand der Queen, der sie vor zwei Tagen noch die Hand geschüttelt hatte. "Meine Gedanken – und die Gedanken aller Menschen im Vereinigten Königreich – sind jetzt bei Ihrer Majestät, der Königin und ihrer Familie."

Anzeige

Getty Images Boris Johnson, ehemaliger britischer Premierminister

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., britisches Königsoberhaupt

Anzeige

Getty Images Liz Truss, britische Premierministerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de