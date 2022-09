Das hält Julian F. M. Stoeckel vom neuen Dschungelcamp-Cast

Julian F. M. Stoeckel (35) ist Dschungel-Experte! 2014 zog er selbst in das Camp nach Australien und belegte dort den neunten Platz. Auch bei der Dschungelshow 2021 war er wieder mit von der Partie. Jetzt stehen die ersten Namen für die neue Staffel fest: Unter anderem sollen diesmal Lucas Cordalis (55), Yeliz Koc (28), Twenty4Tim (21) und Andrej Mangold (35) mit dabei sein. Wie findet Julian den Cast? Promiflash hat mal bei ihm nachgehakt...

"Die Liste, die bereits bekannt gegeben worden ist, finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen", verriet er im Promiflash-Interview beim Bunte New Faces Award Style 2022. Dass Lucas nach seiner Erkrankung im Vorjahr jetzt noch mal antreten dürfe, sei sehr fair. Die übrigen Namen überzeugen Julian jedoch nicht ganz so sehr: "Bei den anderen bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich denke: Na ja."

Julian sei es am wichtigsten, unterhalten zu werden – ständiges Gejammere und Gemotze am Lagerfeuer könne er da nicht brauchen. "Aber wenn sie irgendwie Humor haben und gut unterhalten können, dann ist das etwas, was mich auch interessiert", verdeutlichte die TV-Bekanntheit. Allerdings fiele ihm aktuell keine einzige Person ein, die er gerne mal im Dschungel sehen würde.

Anzeige

Julian F. M. Stoeckel Julian F. M. Stoeckel, Entertainer

Anzeige

Instagram / julianfmstoeckel Julian F. M. Stoeckel im April 2022

Anzeige

Privat Julian F. M. Stoeckel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de