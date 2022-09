Denise Mski macht ihrem Baby-Daddy eine süße Liebeserklärung

Denise Mski (22) ist ganz emotional. Vor wenigen Monaten machte die Influencerin öffentlich, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Anfang August zeigte sie nach langer Geheimnistuerei dann auch endlich den Vater des Kindes: ihren Freund Oday. Bis sie ihre kleine Tochter in den Armen halten können, ist es auch nicht mehr allzu lange hin: Denise ist bereits im letzten Trimester. Ihr Freund ist ihr während der Schwangerschaft bisher offenbar eine große Stütze: Sie widmete ihm nun liebevolle Worte.

In einem Instagram-Post schwärmte Denise, dass mit Oday alles sehr real sei. "Ich bin so froh, dich an meiner Seite zu haben. Du bist der beste Mann für mich und der beste Papa für unsere kleine Maus, jetzt schon", betonte die Berlinerin. Zudem bedankte sie sich bei ihrem Liebsten, dass er immer hinter ihr stehe, sie bei allem begleite und ihre Stimmungsschwankungen aushalte: "Ich schätze das und dich sehr."

Neben den Stimmungsschwankungen hat Denise momentan auch mit Atemnot zu kämpfen. Die 22-Jährige sei ständig aus der Puste. So langsam sehnt sie sich deshalb scheinbar nach dem Ende ihrer Schwangerschaft: "Ich freue mich, meinen Körper wieder für mich alleine zu haben. Man teilt seinen Körper mit jemandem und ist nicht zu 100 Prozent man selbst."

Instagram / denise.mski Denise Mski und ihr Freund im August 2022

Instagram / denise.mski Denise Mski und ihr Freund, August 2022

Instagram / denise.mski Denise Mski im August 2022

